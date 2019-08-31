2019/08/31 | 16:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادنفت حكومة اقليم كردستان، السبت، تصريحا تداولته وسائل إعلام محلية عن وجود معسكر اسرائيلي تديره امرأة برتبة جنرال في محافظة اربيل .وقال المتحدث باسم حكومة الاقليم جوتيار عادل في بيان اطلعت عليه “كلكامش برس”، إن “حكومة اقليم كردستان تنفي هذه الادعاءات الملفقة، والتي لا أساس لها من الصحة”.واضاف ان حكومة الاقليم “تؤكد أن الهدف من ترويج افتراءات كهذه، هو للدعاية السياسية، ولتحقيق مكاسب شخصية لمطلقيها لا أكثر”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كردستان توضح حقيقة وجود معسكر اسرائيلي في اربيل تديره امراة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كردستان توضح حقيقة وجود معسكر اسرائيلي في اربيل تديره امراة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).