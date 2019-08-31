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رئاسة البرلمان تدعو الى تطوير انظمة الدفاع الجوي لحفظ أجواء العراق وسيادته


رئاسة البرلمان تدعو الى تطوير انظمة الدفاع الجوي لحفظ أجواء العراق وسيادته
2019/08/31 | 17:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-   يتبع ..

 

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