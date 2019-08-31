مسلحون يقتحمون منزلا ويقتلون خمسة اشخاص بينهم اطفال جنوب الموصل

2019/08/31 | 17:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني بمحافظة نينوى، السبت، بمقتل خمسة أشخاص من عائلة واحدة جراء هجوم جنوب مدينة الموصل.

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