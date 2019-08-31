نزاع عشائري داخل ملعب لكرة القدم ينتهي بمقتل شخص شمال ذي قار

2019/08/31 | 17:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شرطة ذي قار ،السبت، عن مقتل شخص اثر نزاع عشائري في ملعب لكرة القدم بمدينة الغراف شمالي المحافظة.

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