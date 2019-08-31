العيساوي يعلن رفع سيطرة المخزومي الواقعة بين الفلوجة وعامرية الصمود

2019/08/31 | 17:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلن النائب عن محافظة الانبار فيصل العيساوي، رفع سيطرة المخزومي الواقعة على الطريق الرابط بين قضائي الفلوجة وعامرية الصمود، مؤكدا ضرورة تخفيف العبئ عن المواطن لاسيما في حركة التنقل بين أقضية المحافظة.





وقال العيساوي في بيان تلقى “النور نيوز” انه “بعدما شاع الأمن والأمان في محافظة الانبار وتطوّر البنى التحتية وظهور ثقافة المواطن الألكترونية بعدما تمّ تحرير محافظتنا من قوى الإرهاب في الفترة الماضية وأصبح المواطن يعيش حياة تتسم بالطابع الثقافي في كافة المجالات وإبراز الهوية الوطنية من خلال علاقة المواطن برجال الأمن ، لذا توجب علينا تخفيف العبئ عن المواطن لاسيما في حركة التنقل بين الأقضية وتحديدً قضاء عامرية الصمود”.

وأضاف، انه “تمّ رفع سيطرة المخزومي الواقعة على الطريق الرابط بين قضاء الفلوجة وقضاء عامرية الصمود ووضع نقاط مرابطة على الشارع المشار إليه سلفاً ، لذا نأمل من قواتنا الأمنية المزيد من الحرص والانتباه أملاً لتحقيق الأمان للقضاء ولحياة تسودها الرفاهية الاجتماعية على قضاء العامرية وعلى عموم محافظة الأنبار”.





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