بالصور.. افتتاح جسر مريم بيك الرابط بين كركوك وتكريت

2019/08/31 | 17:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / كركوك

افتتحت ادارة محافظة كركوك، جسر مريم بيك الرابط بين كركوك وتكريت واجزاء من محافظة كركوك في احتفال كبير حضره محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري وقائد الفرقة الخامسة للشرطة الاتحادية العميد محمد سكر ورئيس اركان قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة , وأعضاء مجلس محافظة كركوك وعدد من المسؤولين والشخصيات في المحافظة.

وقال محافظ كركوك في تصريح لوسائل الاعلام بينها “النور نيوز”، ان”افتتاح الجسر اليوم جاء بعد سنوات من الدمار والقتل والتشريد والنزوح والتضحية”، مشيدا “بتضحيات وبطولة القوات الامنية التي حققت الانتصارات واثبتت مهنيتها وتعاونها مع المواطن فهذه القوات تجسد هيبة الدولة وقوتها ولم تقف في كركوك مع مكون ضد اخر بل كانت حامية وراعية لجميع المكونات”.





وأضاف، ان “وفدا حكوميا من وزارة التخطيط وامانة مجلس الوزراء وصندوق الاعمار والهيئة التنسيقية العليا بين المحافظات سيزورون المحافظة قريبا لافتتاح عدد من المشاريع، ونحن اصرينا اليوم لافتتاح جسر مريم بيك بما يخدم جميع المواطنيين ويرسل رسالة الدعم لانجاح خطط اعادة الاستقرار وعودة النازحين”.





وتابع، “اليوم نفتتح بفضل دعمهم جسر مريم بيك وانجزنا 20 مدرسة ومشاريع جديده بقيمة 10 مليارات دينار ولدينا خطط سريعة مع موسم حصاد الذرة الصفراء لانشاء معامل في كركوك ونحن رصدنا مبالغ لها”.





يذكر ان مشروع جسر مريم بيك الذي يبلغ طوله 80 م وبعرض 12 م ويضم اربعه فضاءات و44 رافدا وبمساحة 300 م ويربط تكريت مع كركوك ويسهم بتنشيط الحركة الأقتصادية ودعم القطاع الزراعي والتي تصل كلفته الى مليار و400 مليون دينار.

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