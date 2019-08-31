هيئة الحج تعلن عودة جميع الحجاج العراقيين

2019/08/31 | 17:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد… أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، السبت، اتمام عودة جميع الحجاج العراقيين إلى ارض الوطن.وذكرت الهيئة، في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، إن “جميع الحجاج العراقيين وصلوا الى العراق بوصول آخر طائرة الى الوطن قادمة من مطار الامير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة”.وشهد هذا الموسم زيادة عدد الحجاج العراقيين إلى […]

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