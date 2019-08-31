نائب يحذر من 'استغلال المنصب وركوب الموجة' من قبل بعض المفتشين العامين

2019/08/31 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر النائب جواد الموسوي، السبت، من "استغلال المنصب وركوب الموجة" من قبل بعض المفتشين العامين الذين يعتزمون "استغلال" موظفين للخروج بتظاهرة لحماية مناصبهم.

وقال الموسوي في بيان تلقت، السومرية نيوز، نسخة منه، "نحذر من استغلال المنصب وركوب الموجة من قبل بعض المفتشين العامين الذين تم تعينهم بموجب الامر الديواني 47 خلافا للقانون ممن يسعون لتنظيم تظاهرة للزج بالموظفين البسطاء للتظاهر لحماية مناصب المفتشين".

واضاف "منا نحذر من اي استغلال لموارد الدولة في مساندة هذه التظاهرات مثل استخدام سيارات الدولة او جباية اموال من الموظفين البسطاء وسيتم محاسبة المفتش العام في حال ثبت وجود تسرب للموظفين"، لافتا الى انه "سيتم تسجيل ارقام السيارات الناقلة لهم للوقوف على حقائق هذا الامر".



وتابع الموسوي، "نؤكد حرص البرلمان على حماية حقوق الموظفين الذين من الاجدر بهم التظاهر على المفتشين العامين الذين يتمسكون بمناصبهم لاكثر من عشرة سنوات دون جدوى او على رئيس الوزراء الذي تمسك بقسم كبير منهم رغم ثبوت فسادهم وفشلهم للسنوات الماضية".

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