امانة بغداد تشن حملة لرفع التجاوزات ومصادرة الاغنام في الاعظمية

2019/08/31 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

شنت امانة بغداد، اليوم السبت، حملة لازالة تجاوزات، في مناطق شمالي العاصمة.

واوضح بيان للامانة تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان ملاكاتها في بلدية الاعظمية، قامت بحملة ازالت من خلالها عدد من التجاوزات ضمن شارع 600 وشارع ابي طالب والمحلة 322 ضمن حي القاهرة، وساحة عنتر، وغيرها من المواقع.

واضافت "تضمنت الحملة ازالة اكشاك واسيجة دور ومسقفات بالاضافة الى مصادرة عدد من الاغنام، وتوجيه انذارات جديدة لعدد من التجاوزات".

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