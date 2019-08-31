2019/08/31 | 17:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أردوغان: اذا تحولت منظومة باتريوت الأميركية إلى أداة ضغط علينا فلن نتردد بالتوجه إلى المنظومات الدفاعية الأخرى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/31 | 17:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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