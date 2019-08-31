تراجع اليورو إلى أدنى مستوى منذ سنتين

2019/08/31 | 17:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

تراجع اليورو أثناء التعاملات، عن مستوى 1.10 دولار إلى أدنى مستوى له منذ مايو 2017، فيما أرجعه محللون في جانب منه إلى تغريدة

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