خلال 6 أشهر.. تركيا تعلن تصدير سكر بقيمة 291 مليون دولار

2019/08/31 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغت صادرات تركيا من السكر ومنتجاته، 291 مليوناكطظ و957 ألف دولار، خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الحالية.

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