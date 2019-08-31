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ايران تدشن مصنعا سيصدر منتجاته للعراق


ايران تدشن مصنعا سيصدر منتجاته للعراق
2019/08/31 | 17:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- دشنت ايران، السبت، مصنع للبروفيل وابواب وشبابيك " UPVC" في محافظة خراسان الجنوبية شرقي البلاد.

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