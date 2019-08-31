ايران تدشن مصنعا سيصدر منتجاته للعراق

2019/08/31 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دشنت ايران، السبت، مصنع للبروفيل وابواب وشبابيك " UPVC" في محافظة خراسان الجنوبية شرقي البلاد.

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