2019/08/31 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أردوغان: سنطلق عملية أحادية شمال سوريا إذا لم تحكم السيطرة على المنطقة الآمنة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/31 | 17:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أردوغان: سنطلق عملية أحادية شمال سوريا إذا لم تحكم السيطرة على المنطقة الآمنة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أردوغان: سنطلق عملية أحادية شمال سوريا إذا لم تحكم السيطرة على المنطقة الآمنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).