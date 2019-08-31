2019/08/31 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC اصدرت دائرة صحة البصرة، اليوم السبت، توضيحا حول حادثة انتحار رجل ستيني في مستشفى الصدر، بسبب شح العلاج.وقالت الدائرة في بيان تلقى “المركز الخبري الوطني NNC” ، نسخة منه، ان “وسائل التواصل الاجتماعي واذاعات نشرت خبرا مفاده انتحار رجل ستيني بعد رمي نفسه من اعلى مستشفى الصدر العام لعدم […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص مركز الأورام بالبصرة: المريض الذي انتحر استلم علاجه كاملا والعلاج متوفر المركز الخبري الوطني.

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