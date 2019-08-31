2019/08/31 | 17:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هيئة الحج تعلن اتمام عودة جميع الحجاج العراقيين

السبت

31

أب

2019 :

05:17 pm

31

اعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، السبت، اتمام عودة جميع الحجاج

العراقيين إلى ارض الوطن.وذكرت الهيئة في بيان : "نعلن اتمام عودة جميع الحجاج العراقيين بوصول

آخر طائرة الى الوطن قادمة من مطار محمد بن عبد العزيز في المدينة

المنورة".وشهد هذا الموسم زيادة عدد الحجاج العراقيين إلى 50 ألفاً بدل الحصة

الرسمية للعراق والبالغة 33 ألفاً و690 حاجاً عراقياً، لتتناسب مع

الزيادة الحاصلة بعدد سكان العراق والتي وصلت لما يقارب 40 مليون

مواطن.

اترك تعليقك

ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة الحج تعلن اتمام عودة جميع الحجاج العراقيين) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة الحج تعلن اتمام عودة جميع الحجاج العراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).