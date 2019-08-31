آمر اللواء 52 بالحشد الشعبي: فك الحصار عن آمرلي بعث برسالة مهمة هذه فحواها

2019/08/31 | 17:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد آمر اللواء 52 في الحشد الشعبي أحمد جاسم محمد، السبت، أن فك الحصار عن مدينة آمرلي التي تمر ذكراها الخامسة اليوم بعث برسالة مهمة بأن تعاون الاهالي مع الحشد قادر على كسر اي قوة تريد العبث بمقدرات العراق.وقال محمد في تصريح لموقع "الحشد الشعبي"، إن "العراقيين يستذكرون هذه الايام الذكرى الخامسة لفك الحصار ...

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