مكتب بغداد يطلق حملة لتحديث بيانات جرحى الحشد الشعبي

2019/08/31 | 17:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير مكتب بغداد في هيئة الحشد الشعبي جمال الدين الصغير، السبت، عن اطلاق حملة لتحديث بيانات جرحى الحشد الشعبي، مؤكدا الوصول الى المئات من الجرحى لغرض اكمال قاعدة بياناتهم.وقال الصغير في تصريح لموقع "الحشد الشعبي"، إن "مكتب بغداد في هيئة الحشد الشعبي اطلق حملة بعنوان (اولئك المقربون) لتحديث بيانات جرحى الحشد الشعبي وتجديد ...

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