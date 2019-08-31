2019/08/31 | 17:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي شخصان مصرعهما اثر انقلاب مركبتهما بعد سقوطها من اعلى جسر في طريق منفذ شلامجة الحدودي شرقي البصرة.وذكر مصدر ان حادثا مروريا وقع في قضاء شط العرب على طريق الشلامجة الحدودي ادى الى مصرع سائق عجلة بسبب السرعة العالية وقلة الانتباه.واضاف ان فرق الدفاع المدني استخدمت اجهزة القطع والفصل الهيدروليكية لاخراج جثة السائق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع شخصين اثر انقلاب مركبتهما في طريق الشلامجة شرقي البصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع شخصين اثر انقلاب مركبتهما في طريق الشلامجة شرقي البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).