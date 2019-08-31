برئاسة العامري .. الشورى المركزية لمنظمة بدر تجتمع بمكاتب الفروع

2019/08/31 | 17:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … ترأس الامين العام لمنظمة بدر ورئيس تحالف الفتح الحاج هادي العامري ، اليوم السبت، اجتماعاً موسعاً مع مسؤولي المكاتب والفروع لمناقشة الامور التنظيمية فضلا عن الاستعداد لإحياء مراسيم شهر محرم الحرام .استهل الاجتماع بتلاوة ايات من الذكر الحكيم ترحماً على ارواح شهداء العراق .واكد الحاج العامري على ضرورة احياء […]

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