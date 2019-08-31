هيئة الحج والعمرة العراقية تعلن عودة جميع الحجاج

2019/08/31 | 17:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الحج والعمرة، السبت، عن اتمام عودة جميع الحجاج العراقيين إلى الوطن.

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