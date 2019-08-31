عدد من اعضاء الهيئة العامة لاتحاد المواي تاي يقيمون مؤتمراً انتخابياً في ( روضة اطفال ) وسط العاصمة بغداد

2019/08/31 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عددمناعضاءالهيئةالعامةلاتحادالموايتاييقيمونمؤتمراًانتخابياًفي(روضةاطفال)وسطالعاصمةبغداد

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