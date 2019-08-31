إقليم كردستان العراق ينفي وجود معسكر

2019/08/31 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل في تصريح صحفي، إن "بعض وسائل الإعلام العراقية تداولت، اليوم، تصريحًا لا صحة له، يدّعي وجود معسكر اسرائيلي تديره امرأة برتبة جنرال في أربيل".وأضاف عادل، أن "حكومة إقليم كردستان تنفي هذه الإدعاءات الملفقة، والتي لا أساس لها من الصحة، وتؤكد أن الهدف من ترويج افتراءات كهذه، هو للدعاية السياسية، ولتحقيق مكاسب شخصية لمطلقيها لا أكثر".يشار الى أن عددًا من وسائل الإعلام وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ادعت، اليوم السبت، وجود معسكر للكيان الصهيوني في أربيل تديره امرأة برتبة جنرال.

انتهى.ص.هـ.ح.

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