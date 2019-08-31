اشتباكات جديدة بين الشرطة والمتظاهرين في هونغ كونغ

2019/08/31 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اندلعت اشتباكات جديدة في هونغ كونغ، بين الشرطة والمتظاهرين، ألقى فيها المحتجون الزجاجات الحارقة على الشرطة التي فتحت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه على المهاجمين.

وتحدى آلاف المحتجين الأمطار الغزيرة وخرجوا اليوم السبت، في مسيرات جابت شوارع وسط المدينة، وانضم كثير منهم إلى "مسيرة مسيحية" من منطقة وانتشاي الترفيهية، وتجمعوا قرب المجلس التشريعي الذي اقتحمه المتظاهرون في احتجاج سابق.واحتشد آخرون معظمهم مقنعون في منطقة كوزواي باي التجارية في إطار الاحتجاجات المستمرة منذ ثلاثة أشهر.وتزامنت الاشتباكات الأخيرة مع الذكرى الخامسة لقرار الصين الحد من الإصلاحات الديمقراطية في المستعمرة البريطانية السابقة التي عادت لحكمها عام 1997.وأجرى جيش التحرير الشعبي الصيني يوم الخميس، عملية إحلال ومناوبة لقواته في هونغ كونغ في خطوة قال إنها اعتيادية، حيث يقع مقره في هونغ كونغ بالقاعدة السابقة للحامية العسكرية البريطانية.

انتهى.ص.هـ.ح.

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