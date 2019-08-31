“بالفيديو” الحكيم: لا محاباة لحكومة أو نظام أو مقامات خاصة صنعتها ظروف 2003.. سنمضي “بالمعارضة” رغم قساوة الهجمة ودناءة التضليل

2019/08/31 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق حملت كلمة رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم كمية من الانتقادات لمن يشكك بموقف الحكمة المعارض قائلا ” لن نحابي حكومة او نظام أو مقامات خاصة صنعتها ظروف 2003.وقال الحكيم خلال تجمع حسيني في ساحة الخلاني ببغداد إن الحكمة واعضاءها يتعرضون الى شتى انواع الضغوط منذ تبني خيار المعارضة، موضحا انه على […]

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