الكشف عن عدد الدواعش حول ناحية ابي صيدا ومطالبات لعبد المهدي بالتدخل العاجل

2019/08/31 | 17:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف مدير ناحية أبي صيدا في محافظة ديالى حارث الربيعي، اليوم السبت، عن عدد عناصر داعش بمحيط الناحية، فيما وجه رسالة عاجلة الى رئيس الوزراء.

وقال الربيعي لـ"الغد برس"، إن "خلايا داعش ما تزال تتواجد في بساتين وأراضي قرية المخيسة بأطراف ناحية أبي صيدا شمال شرقي ديالى، وتعد مصدر خطر للمناطق الآمنة "،مبينا، عدد الإرهابيين هناك وفق المعلومات لدينا يقدر بـ25 عنصرا".

وأضاف أن "هناك عوائل داخل القرية تحتضن خلايا داعش وتقدم الدعم اليها، حيث اجبرت أكثر من 50 عائلة على الهجرة خارج القرية بسبب موالاتها للحكومة".

وتابع "أننا نوجه رسالة عاجلة الى رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي لتعيين الـ500 اسم من أهالي قرى أبي صيدا والتي تم رفعها الى رئيس أركان الجيش قبل فترة في صفوف الأجهزة الأمنية، لحماية المناطق والتوصل الى من يدعم الإرهاب ومحاسبته كونهم على معرفة بطبيعة تلك الأراضي وكيفية السيطرة عليها".

وتشهد المناطق المحيطة بناحية أبي صيدا أو ما تسمى حوض الوقف تكرار الحوادث الأمنية منذ سنوات عدة.

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