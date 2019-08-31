مسلحون يقتلون 5 افراد من عائلة واحدة في الموصل

2019/08/31 | 17:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف مصدر امني في محافظة نينوى، اليوم السبت، عن مقتل خمسة افراد من عائلة واحدة، على يد مسلحين مجهولين.

وقال النقيب احمد العبيدي في تصريح لوكالة الانباء الالمانية، تابعته "الغد برس"، ان "مسلحين مجهولين اقتحموا منزلا في حمام العليل، وقتلوا العائلة التي تقطنه".

وبين "تم قتل الاب والام وثلاث اطفال باعمار متباينة على يد المسلحين، قبل ان يلوذوا بالفرار الى جهة مجهولة".

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