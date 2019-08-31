2019/08/31 | 18:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي مواطنان مصرعهما بعد انقلاب مركبتهما نوع بيك اب والمعروفة شعبيا “بالانفلاونزا” وسقوطها من أعلى جسر يقع على طريق منفذ الشلامجة الحدودي شرق محافظة البصرة فيما ناشد عدد من سواق مركبات الأجرة الحكومة المحلية بالاهتمام في الطريق لمنع تكرار الحوادث.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرع شخصين على طريق منفذ الشلامجة في البصرة النعيم نيوز.

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