لجنة نيابية: هيئة الاتصالات وجهات متنفذة أطفأت ديون شركات الهاتف النقال بطرق ملتوية

2019/08/31 | 18:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..كشفت لجنة الثقافة والأعلام النيابية، السبت، عن تورط هيئة الإعلام والاتصالات وجهات متنفذة بإطفاء ديون لشركات الهاتف النقال تصل لمليارات بطرق ملتوية، مهددة بكشف أسماء الشخصيات التي تقف وراء فساد شركات الهواتف.وقال عضو لجنة الثقافة علاء الربيعي لـ/ المعلومة/، إن “بعض شركات الهاتف النقال لديها ديون بذمتها تابعة للحكومة المركزية تصل للمليارات”.وأضاف […]

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