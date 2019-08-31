2019/08/31 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

كشف مصدر سياسي رفيع ،السبت، عن ضغوطات غير مسبوقة وباتجاهات عديدة يواجهها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ب...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ضغوطات غير مسبوقة يواجهها عبد المهدي بشأن ضبط الحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ضغوطات غير مسبوقة يواجهها عبد المهدي بشأن ضبط الحشد الشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).