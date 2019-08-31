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النصر يدعو المرجعية بإصدار فتوى لمحاربة الفساد


النصر يدعو المرجعية بإصدار فتوى لمحاربة الفساد
2019/08/31 | 18:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد:سومر نيوز

دعا ائتلاف النصر، السبت، المرجعية الدينية بإصدار فتوى لمحاربة الفساد كفتوى القضاء على عصابات داعش الإره...

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