الكعبي يشدد على تطوير منظومة الدفاع الجوي وتنشيط الجهد الاستخباري

2019/08/31 | 18:04

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بغداد:سومر نيوز

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، اليوم السبت، على ضرورة تطوير قدرات الدفاع الجوي، وتفعيل...

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