هيئة الحج تعلن إتمام عودة جميع الحجاج العراقيين

2019/08/31 | 18:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت هيئة الحج والعمرة، اليوم السبت، اتمام عودة جميع الحجاج العراقيين إلى أرض الوطن.

وذكر بيان للهيئة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تم اتمام عودة جميع الحجاج العراقيين بوصول آخر طائرة الى الوطن”.

وأشار الى ان “الطائرة قادمة من مطار الامير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة”.

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