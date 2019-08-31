2019/08/31 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت صحيفة واشنطن إكزامنير، تقريراً عرضت فيه جزءاً من مذكرات وزير الدفاع الأميركي السابق جيمس ماتيس، الذي يقول أن جو بايدن نائب الرئيس في ادارة أوباما أخطأ في مسألة العراق.

وأشار ماتيس إلى أنه في الانتخابات التي جرت في الفين وعشرة، لم يحصل المالكي على أغلبية الأصوات، وقال ماتيس لبايدن آن ذاك، ان المالكي ينظر إلى السفراء والمستشارين العسكريين على أنهم عقبات أمام أجندته المعادية للسُّنة، وانه كان يريد تطهير السنة وتهميش الأكراد على حد قوله.

وقال ماتيس إن زعماء الشرق الأوسط حذروا من الاستمرار في إلقاء الدعم الأمريكي خلف المالكي.

وطمأن بايدن ماتيس بأن المالكي لن يطرد جميع القوات الأمريكية من العراق وسيراهن على ذلك مقابل وجوده بمنصب نائب الرئيس.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الدفاع الأمريكي السابق جيمس ماتيس: بايدن جامل المالكي وتجاهل الحقيقة بشأن العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الدفاع الأمريكي السابق جيمس ماتيس: بايدن جامل المالكي وتجاهل الحقيقة بشأن العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).