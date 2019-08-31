2019/08/31 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع..هناك تفاصيل اخرى بخصوص رويتر: ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا تحذف تركيا من بيانات وجهتها وتتحرك دون وجهة محددة المركز الخبري الوطني.

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