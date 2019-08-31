وزارة الزراعة تعلن عن مليون فرصة عمل

2019/08/31 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم السبت، عن توفر مليون فرصة عمل في حال تشغيل جميع مشاريع الدواجن للبيض والدجاج التي في طور الإنتاج وإعلان

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