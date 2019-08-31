أبناء جثير.. يردون الظلم التحكيمي بالتتويج

2019/08/31 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هشام كاطع الدلفي

انطلقت الكرة العراقية عبر مشاركاتها الخارجية عن طريق المنتخبات الوطنية والاندية المشاركة في عدة بطولات لكن لا نبالغ اذا قلنا ان هناك ظلما

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