قائممقام الموصل: 3 قروض أجنبية خصصت للمدينة لا نعلم مصيرها

2019/08/31 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / نينوى… بين قائممقام مدينة الموصل، زهير الاعرجي، السبت، أن المحافظة وصلتها ثلاثة قروض أجنبية من دول مختلفة لا نعرف مصيرها لغاية الان.وقال الاعرجي لـ /المعلومة/ إن “دول ألمانيا واليابان والصين قدمت قروضا مالية لمحافظة نينوى لكن الجهات المعنية في بغداد لم تطلعنا على تفاصيلها لغاية اليوم”.وأضاف، أن “الامانة العامة لمجلس الوزراء […]

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