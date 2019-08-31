مسؤول أمريكي:قصف إسرائيل الأخير سيؤدي إلى طرد الأميركان

2019/08/31 | 18:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر مسؤول أميركي، من أن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على العراق ربما ستؤدي لطرد القوات الأميركية من العراق وذلك في خطوة تظهر مدى الانقسام بين واشنطن وتل ابيب.ونقلت صحيفة تايمز اوف “اسرائيل” في تقرير لها إن “اسرائيل” تقوم بالتصعيد من خلال الضربات وان مثل تلك الهجمات ربما ستؤدي الى طرد القوات الامريكية المتواجدة في العراق”، …

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