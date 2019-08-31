2019/08/31 | 18:17

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زيدان يلمح لوجود صفقات نارية في اللحظات الاخيرة

المح المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان،اليوم السبت، في

المؤتمر الصحفي قبيل مواجهة فياريال،انه من الممكن ان تكون هناك صفقات

نارية للنادي الملكي في اللحظات الاخيرة .وقال زيدان ،انه من الممكن ان تحدث قنبلة او قنبلتان قبيل انتهاء

الميركاتو الصيفي ، لكن الشي المهم بالنسبة له هو مباراة الغد.

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