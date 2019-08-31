دولة القانون تكشف عن تعديل وزاري مرتقب

2019/08/31 | 18:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقعت كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية حصول تعديل وزاري كبير وواسع

في هيكل الحكومة يشمل وزارات سيادية مهمة.النائبة عن الكتلة عالية نصيف أوضحت إن اغلب الكتل السياسية تسعى الى

هذا التغيير من خلال تصريحاتها العلنية في وسائل الاعلام, مبينة ان

التعديل المقبل يحظى بمقبولية واتفاق من قبل زعامات الصف الأول ورئيس

الحكومة عادل عبد المهدي خلال اجتماع تم منذ مدة قصيرة.

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