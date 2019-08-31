كربلاء:حريق كبير في منطقة الجمعية (مصور)

2019/08/31 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشب حريق كبير في منطقة الجمعية بكربلاء دون وقوع خسائر بشرية ونقل مراسل وكالة نون ان سيارات الاسعاف هرعت لمكان الحادث وقامت باطفاء الحريق الذي لم يسفر عن خسائر بشرية

واضاف مراسلنا ان الحريق نشب في دار وبستان بمنطقة الجمعية التي لاتبعد كثيرا عن مركز المدينة

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