2019/08/31 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشاعر عادل السرحان

كُنْ عظيماً شامخاً مثل النخيلْ تهزِمُ الريحَ وإنْ كانتْ تميلْ راسخاً مثل الجبال الراسياتْتَنْشُدُ الحقَّ وإنْ حارَ الدليلْوارفُضِ العيشَ بظلِّ الخانعينْفالعيشُ مرٌّ في مداراة الذليل

عِشْ سيّداً في أرضِ أهلكَ لاتلينْللهِ درُّ الأقوياءُ الصابرينْالعمرُ يمضي إنْ ركِبْتَ صِعابَهُأو عشتَ تلعبُ لاهياً كالمُترَفينْ كُنْ أنتَ إن جاء الغريبُ لغايةٍرأساً ولاتَصْبَحْ لهُ الذَنَبَ المَهينْ

نحنُ شعبٌ واحدٌ والله شاءْتبّاً لِزَيْغِ الخائنين الأَدْعياءْمنْ قسَّمونا عنوةً بلظى الدماءْللهِ هذي الأرضُ طوعاً والسماءْفاصرُخ بوجهِ الفاسدين السائِرِينْنحو التمزُّق إنّنا شعب الإبَاءْ

أرضُ الحضاراتِ لنا نحنُ الصُقُورْمنّا الرجالُ الصيدُ والقلبُ الجَسُوُرْمابالُ قومٍ نَازَعونا مَجْدَنَايبغون فينا ما عَفَتْ عَنْهُ الدُهورْنَحْنُ الشموسُ الباهرات بضوئهاوهُمُ الكواكِبُ حولنا حتماً تدورْ

لاتستكنْ مَنْ ذا الذي قَدْ رَامنابالشَّرِّ إلاّ عادَ مَكْسُورَ الجَنَاحْقد جرَّ أذيالاً تَخُطُّ بِخَيْبَةٍوالأُسْدُ تزئرُ لاتهابُ منَ النِبَاحْوغداً سيعلمُ كُلُّ صاحبِ غدرةٍأنّا هُنَا كالرّاسِيات مَعَ الرِياحْ

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