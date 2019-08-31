صحـة البصرة : سوء الحالة النفسيـة وراء انتحار مريض السرطان في مستشفى الصدر

2019/08/31 | 18:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بررت دائرة صحة البصرة حادثة انتحار احد المرضى الراقدين في مستشفى الصدر التعليمي بسوء حالتـه النفسيـة ، وليس لعدم وجود العلاج.وذكرت الدائرة ، ان ” المريض دخل الى مركز الاورام في مستشفى الصدر التعليمي (المؤلف من طابقين فقط) الساعة الثانية عشر ة ظهرا بتاريخ 29- 8 – 2019 نتيجة اصابته بحمى نتيجة الالتهابات ، […]

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