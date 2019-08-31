"التعليم العالي" في العراق ستطلق قريباً 400 درجة وظيفية

2019/08/31 | 18:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التعليم العالي في العراق ،السبت، أن درجات حركة الملاك ‎البالغة 400 درجة سيتم إطلاقها حال اكتمال الإجراءات المتعلقة بها وتصنيفها للشرائح ا...

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