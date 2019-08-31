مانشستر يونايتد يواصل ترنحه بالتعادل مع ساوثهامبتون

2019/08/31 | 18:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..واصل مانشستر يونايتد تعثره، بتعادله مع مضيفه ساوثهامبتون (1-1)، اليوم السبت، على ملعب “سانت ماري”، في افتتاح الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.وسجل دانييل جيمس هدف اليونايتد في الدقيقة 10، وعادل يانيك فيسترجارد النتيجة لساوثهامبتون، في الدقيقة 58.وبهذه النتيجة، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 5 نقاط، ليرتقي إلى المركز الرابع مؤقتا، […]

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