الرئيس التركي يتوعد بشن عملية في سوريا “خلال أسابيع”

2019/08/31 | 19:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتوعد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، السبت، بشن عملية في شمال شرق سوريا في حال لم تسيطر القوات التركية على “المنطقة الآمنة” التي اتفقت انقرة وواشنطن على إقامتها.وقال في كلمة في اسطنبول “ليس لدينا الكثير من الوقت أو الصبر بخصوص المنطقة الآمنة.خلال أسابيع قليلة، إذا لم يبدأ جنودنا بالسيطرة بالفعل على هذه المنطقة، لن يكون أمامنا من خيار آخر سوى تنفيذ خطط عمليتنا”.

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