2019/08/31 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالرزاق_دحنون صورة فيدل كاسترو النادرة رافقتني وأنا في أول سن الشباب حيث صادفتها على جدار غرفة اخي في زيارتي الأولى لمدينة دمشق صيف عام 1977، أنا القادم من بلدة ريفية صغيرة في الشمال السوري.في ذلك الصيف أنهيت اختبارات مرحلة التعليم الإعدادي-الصف التاسع-بنجاح، وأراد والدي مكافأتي، فأرسلني لزيارة أخي الكبير الذي يدرس الصيدلة في جامعة دمشق.حمَّلني الأهل حقيبة مُتخمة بما لذَّ وطاب من لحوم مشوية ومطبوخة-ح......

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