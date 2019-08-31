أمنية ديالى: 5 آلاف عنصر من الحشد الشعبي يشارك بخطة محرم

2019/08/31 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى صادق الحسيني ،السبت، دخول خطة شهر محرم حيز التنفيذ في المحافظة ، مؤكدا أن الحشد الشعبي يمسك أكثر من 10 قواطع.

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