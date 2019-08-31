بالصور.. عوائل الدواعش تدخل الشرقاط والقوات الامنية تمنع الاقتراب منها

2019/08/31 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، السبت، بان القوات الامنية نقلت عائلات عناصر داعش الارهابي الى قضاء الشرقاط.

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